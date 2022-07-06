الحاجي: سنسجل اسم «المنفي» في قائمة شرفاء الوطن إذا كان له دور في هدم البرلمان

أكد جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أنهم سيسجلون اسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في قائمة شرفاء الوطن إذا كان له دور في هدم البرلمان، بحسب تعبيره.

وقال الحاجي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الشرعية الوحيدة في ليبيا «القضاء» ثم «المجالس البلدية المنتخبة»، فقط والباقي إفراز مواخير عملاء بعثات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفراء”، وفقا لوصفه.

وأضاف “إذا للمنفي، أي دور في هدم وكر الخونة المسمى زورا «برلمان ليبيا» الذي يقوده «المنعدم» الخائن عقيلة يسجل اسمه بقائمة شرفاء الوطن. أقل ما يفعله الشعب إزالة الوكر”، على حد قوله.