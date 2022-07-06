ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ خاص |

06 July, 2022

اختتمت بمدرج المعهد العالي لتقنيات الفنون بمدينة طرابلس فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لتقنيات علوم البحار تحت شعار: الموارد والثروات البحرية دعامة لتنمية الاقتصاد الوطني، وهو من تنظيم وزارة التعليم التقني والفني وبإشراف معهد تقنيات علوم البحار صبراتة.

وصاحب المؤتمر الذي اختتم ظهر الأحد 3 يوليو، معرضاً ضم اجنحة المؤسسات التعليمية التقنية البحرية وجناح للشركة الليبية للموانئ ، وقد تضمّن المؤتمر عدداً من الكلمات واعدداً من لمداخلات كان ابرزها من دولتي مصر والعراق، تلتها محاضرة عن التحول الرقمي البحري قدمها الخبير البحري د. عبد الله ونيس الترهوني، لتبدأ بعدها الجلسات لعرض الورقات البحثية المحكمة وخلال يومي السبت والاحد والتي بلغ عددها 17 ورقة.

وحضر فعليات الاختتام التي تخللها، تكريم كل الجهات الراعية والمساهمة ، كما تم تكريم كل المشاركين والباحثين وفرق العمل، وزير التعليم التقني والفنني ووكيل وزارة المواصلات لشؤون الموانئ والنقل البحري، ورئيس الشركة الليبية للموانئ ورئيس جامعة المعرفة ومدير ادارة الكليات التقنية ومدير ادارة المعاهد العليا بوزارة التعليم التقني والفني.