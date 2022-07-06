الكوني يدعو إلى مؤتمر دولي لحسم الخلافات في ليبيا

العنوان-طرابلس

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إلى مؤتمر دولي على غرار مؤتمري برلين، يجمع كافة الفرقاء لحسم الخلافات أو النقائض، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال استقباله، سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الذي نقل رسالة دبلوماسية تؤكد استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات التي يتطلع لها الشعب.

وشدد الكوني، خلال اللقاء، على ضرورة الاستمرار في المسار السياسي الذي قامت برعايته ألمانيا خلال مؤتمري برلين 1-2، لجمع الفرقاء الليبيين، واقتراح خارطة طريق تسمح بخروج ليبيا من أزمتها، حتى لا تعود إلى المربع الأول.

وأكد الكوني على التزام المجلس الرئاسي بتلبية تطلعات الليبيين، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري، لانتخاب برلمان الشعب، ورئيس الشعب في أقرب وقت، باعتباره الطريق لإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار المنتظر.

وطرح المجلس الرئاسي، في وقت سابق أمس الثلاثاء، مبادرة تتمثل في تكليف عبدالله اللافي إجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.