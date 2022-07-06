اللواء المحجوب: الحفاوة التي قوبل بها المشير حفتر في درنة تعبّر عن مكانة الجيش الكبيرة

علّق مدير إدارة التوجية المعنوي في الجيش اللواء ” خالد المحجوب “، على زيارة القائد العام للقوات المسلحة المشير ” خليفة حفتر ” إلى درنة أمس الثلاثاء قائلاً، إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة أهالي درنة المحتفلين بأعياد الكرامة.

كما أكّد المحجوب في تصريحات صحفية استقبال حشود كبيرة للمشير حفتر، تعبيراً منهم عن سعادتهم بالعيد الرابع لتحرير المدينة من سيطرة التنظيمات الإرهابية.

معتبرآ ، أن الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها المشير خليفة حفتر من الأهالي، في ظل التحرّك الشعبي ضد الأجسام السياسية، تمثّل رسالة واضحة للمكانة الكبيرة التي يتحلّى بها الجيش لدى الليبيين.

ولفت المحجوب أن زيارة المشير هي الأولى بعد تحرير المدينة قبل أربع سنوات من قبضة الإرهابيين.