إدراج 22 موقعا أثريا ليبيا بقائمة التراث في العالم الإسلامي

أدرجت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» 22 موقعا أثريا ليبيا على قائمة التراث في العالم الإسلامي، وذلك خلال الدورة العاشرة للجنة التراث في العالم الإسلامي المنعقدة بالرباط في المملكة المغربية.

وتسلم السفير الليبي في المغرب، أبوبكر إبراهيم الطويل، شهادات تسجيل المواقع الليبية التراثية الـ22، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، المهدي بن سعيد، ومدير العام لمنظمة «إيسيسكو»، سالم مالك، وعدد من السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى المملكة المغربية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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