أبو جناح يطلع على حجم الصعوبات والمشكلات التي تعترض سير العمل بمستشفى الهضبة الخضراء

تفقّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية رمضان أبو جناح الثلاثاء مستشفى الهضبة الخضراء العام، بمدينة طرابلس، في إطار زياراته الميدانية لعدد من المرافق الصحية، لمتابعة سير العمل فيها.

أبو جناح تجول داخل أقسام القسطرة القلبية، والأشعة العلاجية، والإسعاف والطوارئ، والمناظير، وكذلك العيادات الخارجية، رفقة مدير المستشفى وعدد من مسؤولي الإدارات والأقسام، للوقوف على الاحتياجات الملحة للمرضى، والتعرّف على نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحجم الصعوبات والمشكلات التي تعترض سير العمل.

هذا واستمع الوزير إلى ملاحظات الأطباء، حول جملة المصاعب التي تواجه ظروف العمل، والتي تحول دون تقديم الخدمات الطبّية على الوجه المطلوب، كنقص الأدوية، وعناصر التمريض التخصصي.

وعلى نحو متّصل، أثنى وزير الصحة على جهود العاملين بالمستشفى في ظل نقص الموارد التشغيلية والبشرية، مطالبًا بسرعة إعداد قائمة الاحتياجات الطارئة من المشاريع والموارد التشغيلية، مؤكدًا اهتمام وزارة الصحة في العمل على توفير احتياجات المؤسسات الصحية وفقًا للمتاح.

وعلى نحو متّصل، أكّد أبوجناح مساعي وزارة الصحة لدعم الخدمات الطبيّة التي يقدمها مستشفى الهضبة الخضراء العام، مشيرًا إلى الاتفاق على تسييل مخصصات المستشفى من بند التحسين والتطوير.