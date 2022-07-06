مصرف الجمهورية يسلم الشؤون الاجتماعية الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة استلام الدفعة الأولى من بطاقات (ايفاء) الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 من مصرف الجمهورية.

ووقعت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الثلاثاء مع مصرف الجمهورية عقدا لإصدار بطاقة ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18.

وجرى التوقيع بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حيث وقع عن الوزارة حسين البحباح وكيل شؤون الديوان والاحتياجات الخاصة بالوزارة وعن المصرف عبد الرزاق الترهوني مدير عام مصرف الجمهورية .

بطاقة( ايفاء ) هي عبارة عن بطاقة محلية تستعمل لسحب المنحة الشهرية للزوجات والبنات فوق سن 18 حسب قانون صرف المنحة، كما تمكن المستفيدة من السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي بالاضافة الى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة .