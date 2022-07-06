المنفي يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية التحديات السياسية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمعية الوطنية، عبدالعزيز الرعوبي، تطورات الأوضاع في البلاد والتحديات السياسية التي تواجه المرحلة الراهنة.

وتطرق اللقاء، الذي عُقد بالعاصمة طرابلس، إلى «إمكانية تذليل المعوقات التي تواجه العملية السياسية في البلاد، وسبل إنجاح المصالحة الوطنية والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

وأمس الثلاثاء، أعلن المجلس الرئاسي «التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد»، وتكليف عضو المجلس، عبدالله اللافي، إجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسي للتوافق على تفاصيلها، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

وقال المجلس، في بيان، إنه خلص إلى تلك الخطة بعد اجتماعات بين أعضائه «استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقا لتطلعاتهم للتغيير».

وأشار البيان إلى أن من أبرز العناصر الحاكمة للخطة «الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه».