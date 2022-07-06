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معلقًا على مبادرة الرئاسي.. البيوضي: متى يتوقف العبث ومحاولة الالتفاف على إرادة الليبيين؟

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي على مبادرة المجلس الرئاسي.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن هناك حكم محكمة صادرًا باستكمال العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا مركز قانوني مهم ولا يمكن تجاوزه.

وتساءل: “متى يتوقف العبث ومحاولة الالتفاف على إرادة الليبيين بالتسويف والمماطلة؟”، وأضاف: “لقد اتفقو جميعًا على قمع المتظاهرين وترهيبهم فقط ليستمروا”.

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صحيفة المرصد الليبية

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