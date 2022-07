ليبيا – علق المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي على مبادرة المجلس الرئاسي.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن هناك حكم محكمة صادرًا باستكمال العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا مركز قانوني مهم ولا يمكن تجاوزه.

وتساءل: “متى يتوقف العبث ومحاولة الالتفاف على إرادة الليبيين بالتسويف والمماطلة؟”، وأضاف: “لقد اتفقو جميعًا على قمع المتظاهرين وترهيبهم فقط ليستمروا”.

The post معلقًا على مبادرة الرئاسي.. البيوضي: متى يتوقف العبث ومحاولة الالتفاف على إرادة الليبيين؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية