عبدالعزيز: الدبيبة ليس خيارنا ولم نكن معه وندعمه اليوم لأنه ضد حفتر

قال محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إن فلسلفة التظاهر والخروج للشارع تعني أنه لا يمكن أن يحكم البلاد مستبد وديكتاتور.

عبد العزيز أشار خلال لقاء تلفزيوني إلى أنه لن يتم السماح بتكرار مأساة 2016، مؤكدًا دعمه لاستمرار الحراك الذي يسقط البرلمان “الشاذ” الذي اهلك البلاد والعباد ومجلس الدولة، بحسب قوله.

وأضاف: “الناس تكلموا كثيرًا عن حرق البرلمان من ناحية المبدأ الاعتداء على المباني نحن ضده، ولكن تلومون الناس أن يحرقوا مبنى رمز للفساد والمفسدين، نعم هناك ناس اخترقت المظاهرات لأجندات خارجة عن سياق المظاهرات لتفسد عليها، ويجب التركيز عليهم من المتظاهرين أنفسهم”.