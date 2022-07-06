العرفي: قولا واحدا حكومة باشاغا ستشرف على الانتخابات

صرح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي بأن البرلمان قدم مبادرته لإنهاء الانسداد والأزمة السياسية.

وقال العرفي في تصريحات لـ”تلفزيون المسار”: “نمضي سواء في التعديل الدستوري أو القاعدة الدستورية وإنشائها، وفي السلطة التنفيذية نحن منحنا الثقة للحكومة وبالتالي على هذه الحكومة أن تمارس مهامها وأن تسير بنا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في زمن محدد”.

وأضاف: “لن تستطيع أي حكومة لم تخرج من تحت عباءة مجلس النواب أن تقوم بهذه الإجراءات”.

وأكد النائب “قولا واحدا حكومة فتحي باشاغا هي التي ستشرف على الانتخابات وهي حكومة شرعية نتجت عن حوار ليبي ليبي بموافقة خالد المشري (رئيس مجلس الدولة الاستشاري)”.

وتابع العرفي: “المشري غير ممانع على حكومة الاستقرار التي يقودها باشاغا أيضا الأتراك فُتح خط معهم أيضا القطريون، الكل مرحب بحكومة باشاغا”، لافتا إلى أن حجم التضامن معها سيظهر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.