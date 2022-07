الشيباني.. عن مبادرة سيف الإسلام: أمام المصلحة العليا للوطن تتعطل الدساتير والقوانين والأعراف

ليبيا – رحب عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني بمبادرة سيف الإسلام القذافي بانسحاب جميع المرشحين بالانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن خيار تقدم مرشحين آخرين أكثر واقعية من اختيار شخصية وطنية يتم التوافق عليها بين الأطراف المتصارعة في الداخل والخارج، ويعد من الصعوبة بمكان الوصول إلى درجة الاستحالة.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سيخرج علينا من يقول هذا عزل سياسي وإقصاء ولكن أمام المصلحة العليا للوطن تتعطل الدساتير والقوانين والأعراف”.

وتقدم بشكره لسيف الإسلام على هذه الروح الوطنية والآثرة والمبادرة لإنقاذ الوطن.

