النويري: يجب وقوف جميع الدول على مسافة واحدة أمام الأزمة الليبية

عقد وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، سلسلة من اللقاءات الثنائية خلال مشاركته في أعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية.

وقال مجلس النواب في بيان إن هذه اللقاءات تأتي ذلك في إطار تعزيز وتوطيد علاقات مجلس النواب مع العديد من برلمانات ومجالس الوفود المشاركة في المؤتمر.

وأشار البيان إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب والوفد المرافق له عقد على هامش مؤتمر باكو عدة لقاءات ثنائية جمعته مع النائب الأول للجمعية الوطنية بمالاوي “مادا ليتسو كازمبو” وعضو البرلمان البنيني “بونيفيس يهتومي” وعضو البرلمان الغاني “كوبينا طاهر”.

وبحث خلال اللقاءات عددا من القضايا الأفريقية بالإضافة إلى التحديات والأزمات التي تواجه الدول الأعضاء، وكذلك بحث آليات العمل المشترك ضمن الشبكة البرلمانية للمجموعة الأفريقية، بما يسهم في تحقيق أهداف حركة عدم الانحياز.

كما عقد وفد مجلس النواب لقاءً مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني “محمد سانجراني”، وتم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البرلمانيين.

وقدم النويري شرحا لتكوين مجلس النواب وآليات عمل أجهزته، وفيما يتعلق بالأزمة في ليبيا أكد النائب الأول على ضرورة أن تقف الدول على مسافة واحدة أمام الأزمة في ليبيا باعتبارها شأنا داخليا.

وبدوره أكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني على عمق العلاقات الليبية الباكستانية مقدماً الدعوة للنائب الأول لرئيس مجلس النواب لزيارة مجلس الشيوخ الباكستاني.

كما أكد على التعاون المجلسين وتبادل الخبرات بين اللجان البرلمانية لدعم وتحسين الأداء البرلماني بينهما، مقدماً شرحاً لتكوين البرلمان الباكستاني وأجهزته وآلية عمل اللجان البرلمانية به.