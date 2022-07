معزب: الرئاسي أعجز من أن يحرك ساكنًا وتوقيت إعلان خطته لامتصاص غضب الشارع فقط

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن المجلس الرئاسي أعجز من أن يحرك ساكنًا، لافتًا إلى أن توقيت إعلان خطته لامتصاص غضب الشارع فقط، وجاء ذلك تعليقًا على إعلان المجلس الرئاسي لخطة حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد عبر إجراء الانتخابات.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوارما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أمس الثلاثاء، أضاف أن الانتخابات الرئاسية تحتاج إلى قاعدة دستورية لإنجازها، وأن من يعرقل ذلك هو تراجع فريق مجلس النواب عن ما تم التوافق عليه في محادثات القاهرة.

وأشار معزب إلى أن المجلس الرئاسي لا يملك الإرادة ولا العزيمة للتحرك والضغط على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومن ورائه خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) بالالتزام على ما اتفقت عليه لجنتا النواب والدولة في القاهرة.

