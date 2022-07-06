الخطوط الأفريقية: الإدارة السابقة بتركيا لم تدفع مستحقات شركة تقديم الخدمات اللوجستية

أكد مدير مكتب العلاقات الدولية بالخطوط الإفريقية المعز بن إسماعيل، وجود أزمة في تسديد مستحقات إحدى شركات تقديم الخدمات اللوجستية في تركيا.

وقال «إسماعيل»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن الإدارة السابقة كانت متعاقدة مع شركة لتقديم الخدمات اللوجستية في تركيا ولم تدفع مستحقاتها».

واضاف «أن هناك إدارة جديدة للشركة تواصل العمل لسداد القيمة للشركة وسيجري تسويتها قريبا»، مشيرا إلى أن الشركة نشرت رقم هاتف ساخن لكل المواطنين للتواصل معها لحل أي إشكال في هذا الصدد.

وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تداولت صورا علقت عليها أن السلطات التركية صادرت جميع مقتنيات مكاتب الخطوط الجوية الأفريقية في تركيا وأغلقتها على خلفية شبهات مالية ضد المكلفين بالمكتب، وذلك بعد أن عجز مكتب شركة الخطوط الأفريقية عن سداد ديونه المتراكمة.

وتمت مصادرة حسابات المكتب المصرفية وتجهيزاته في تركيا، بعد أن وضعت محكمة تركية قبل أسابيع رهنًا على أصول الشركة في تركيا بسبب الديون المتراكمة، كما تم مصادرة جميع أجهزة الكمبيوتر والطابعات والتجهيزات الإلكترونية بجميع المكاتب في تركيا.

وتلقت إدارة الشركة شكاوى عديدة من مدير المكتب الصديق دي تفيد بأنه يتقاضى في رشاوى من المسافرين نظير تمرير الوزن الزائد وتغيير مقاعد جلوسهم في الطائرات.