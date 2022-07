البحباح: الأزمة الشاملة والعنيفة التي تمر بها البلاد منذ عشر سنوات كانت نتائجها كارثية على الجميع

ليبيا – اعتبر الأمين العام للحزب الديمقراطي مصطفى البحباح أن الأزمة الشاملة والعنيفة التي تمر بها البلاد منذ عشر سنوات كانت نتائجها كارثية على الجميع في أشكالها الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.

البحباح قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه قد انطوت على أحداث سريعة سببت اختلال في منظومة القيم المجتمعية وانهيار لقائمة الأهداف المشتركة التي كان المجتمع الليبي يجمع عليها ويحلم بتحقيقها.

وأشار إلى أن التفكير الجماعي أو النقاش بين أبناء المجتمع أصبح كمن يتكلمون بلغات مختلفة غير مفهومة.

