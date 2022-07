حويلي يرحب بإعلان المجلس الرئاسي خطته لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد

ليبيا – رحب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي بالخطوة التي أقدم عليها المجلس الرئاسي بتحديد العناصر الحاكمة لخارطة طريق لإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتكليف النائب عبد الله اللافي بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية.

حويلي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قال: إن هذه الخطوة وإن كانت متأخرة تأتي في إطار مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقه الرئاسي سابقًا. معربًا عن أمله في نجاح الرئاسي بترتيب اجتماع بين اللجنة القانونية بمجلس الدولة واللجنة التشريعية بمجلس النواب.

