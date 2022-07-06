أبوسنينة: قبول مبادرة السفير الأمريكي يعني التنازل عن سيادة ليبيا على أموالها

رأى الخبير المصرفي محمد أبو سنينة أن قبول مبادرة “مستفيد ” التي تقدم بها السفير الامريكي للتصرف في الايرادات النفطية بأنها تعد اعترافا صريحا بعجز وتقصير السلطات المالية والرقابية الليبية في إدارة المال العام ومسؤوليتها عن التصرف في ايرادات النفط طوال السنوات العشر الماضية.

كما اعتبر أن المبادرة تحمل الجهات الليبية المشاركة فيها والتي قبلتها ، في حال اقرارها والبدء في تنفيذها ، مسؤلية التنازل عن سيادة ليبيا على اموالها.

وتوقع الخبير المصرفي أن تنفيد المبادرة لم يعمل على انتهاء المشاكل المصاحبة لانفاق الاموال حاليا، ولن يتوقف الشعور بعدم الرضى المصاحب لاساليب تخصيص وانفاق الاموال لدى اطراف الصراع.

ووصف المبادرة بأنها غير مجدية وقد تؤدي الى المزيد من تعقيد الامور ، فضلا عن ان الموضوع برمته لا اساس له من القانون ، ويعرض الاموال الليبية لمخاطر تناولها بعض المحللين في مقالات ركزت على الجوانب الفنية للمبادرة .