الديب: لم نفوض الرئاسي بتشكيل حكومة أو الذهاب في خارطة طريق

قال رئيس حزب التجمع الوطني عمار الديب إن 31 حزبا عقدوا اجتماعا مع المجلس الرئاسي، ولم يفوضوه بتشكيل حكومة أو الذهاب في مبادرة وخارطة طريق.

وأضاف الديب في تصريحات صحفية: “ما حدث في الاجتماع هو تبادل لوجهات النظر حول الأزمة الراهنة، وقمنا بتسليمه بيان الأحزاب الصادر والبالغ عددها 31 حزبا، لحث المجلس الرئاسي على تحمل مسؤولياته إزاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وتابع: “المجلس الرئاسي أبلغنا أنه في حال مواصلة هذا الانسداد إلى ما بعد عيد الأضحى سيطرح مبادرة بمشاركة الأحزاب واشترطنا عليه موافقة جميع القوى السياسية في البلاد”.