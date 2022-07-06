الدبيبة يجمتع بالصديق الكبير وشكشك لمناقشة تقارير “الإفصاح والشفافية”

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا اليوم الأربعاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمصرف ليبيا المركزي، وزيرالاتصال والشؤون السياسية بالحكومة المؤقتة وليد اللافي، ومستشار محافظ المصرف المركزي، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة.

وذكرت حكومة الوحدة المؤقتة أن الاجتماع خُصص لمناقشة تقارير الإفصاح والشفافية الصادرة عن المصرف المركزي ووزارة المالية، حيث تم الاتفاق على ضرورة زيادة التفصيل في البيانات، خاصة في المُحال لمراقبات الخدمات المالية بالمناطق.

كما تم مناقشة، الإجراءات المتخذَة من قبل الحكومة بشأن إقفال النفط وآثاره على عمل محطات الكهرباء، وضرورة وضع خطوات رادعة تجاهه، وفق البيان.

وبحث الاجتماع أيضا، ملف العلاج بالداخل والخارج، والخطوات الواجب تفعيلها وفق اجتماعات رئيس الوزراء وديوان المحاسبة في هذا الملف، وضرورة توفر الأدوية التي تساهم في دعم العلاج بالداخل، بحسب البيان.