عقيلة صالح يلتقي حسين القطراني بالقبة «دون صفة حكومية»

أكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، لقاء رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني في القبة، لكنه نفى أن يكون اللقاء جرى بصفة القطراني الحكومية.

وجاء في تنويه نشره المركز الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»: «ينفي المركز الاعلامي لرئيس مجلس النواب، جملة وتفصيلا ما نشر من تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والسيد حسين اعطية القطراني بمدينة القبة. ويؤكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن السيد حسين القطراني التقى منفرداً ودون حمله لأي صفة حكومية، رئيس مجلس النواب».

– عقيلة صالح: استمرار حكومة الدبيبة استهانة بالشعب الليبي

وأتى تنويه المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، ردا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن اللقاء، وبعد ساعات من مهاجمة عقيلة صالح لحكومة الوحدة الوطنية وخاصة رئيسها عبدالحميد الدبيبة في مقابلة مع قناة «ليبيا المستقبل» مساء أمس الثلاثاء.

عقيلة صالح يطالب الدبيبة بمغادرة السلطة

واعتبر عقيلة خلال المقابلة التلفزيونية أن استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة «استهانة بالشعب الليبي» واستمرار لـ«عملية عرقلة وزيادة الانقسام والفتنة بين الليبيين واستغلال للمال العام بطريقة غير شرعية»، لأنه «مسيء للصفة ومتجاوز لحدوده»، مطالبا إياه بمغادرة السلطة «لوأد الفتنة بين الليبيين».

وأكد عقيلة أن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية بكل المقاييس» بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وبقرار مجلس النواب وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.