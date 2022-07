ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يواجه ضغوطًا متصاعدة مع خروج الناس في مظاهرات للمطالبة بحقوقهم في الكهرباء والسيولة.

العباني وفي تصريحات أدلى بها لموقع “إرم نيوز” أكد أن الدبيبة لا يصلح لقيادة حكومة تنتج خدمات وتدير شأنًا عامًا، فقد تولى هذا المنصب نتيجة ظروف فساد ومال فاسد أتى به ليكون رئيسا للوزراء.

ودعا العباني الليبيين للخروج ضد حكومة الدبيبة؛ لأن مثل هذه التصريحات هي تسويق للأحلام، في إشارة إلى تصريح الدبيبة التي اعتراف من خلالها بفشل حكومته في معالجة أزمة الكهرباء وتعليقه على الاحتجاجات في محاولة كسب تعاطف الشارع الليبي والمتظاهرين.

The post العباني: الدبيبة يواجه ضغوطًا متصاعدة مع خروج الناس في مظاهرات للمطالبة بالكهرباء والسيولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية