تعليم الدبيبة توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لعلاج أطفال مرضى التوحد

وقعت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء، اتفاقية تعاون وشراكة مع المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد، على أن يستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتعقيبا على الاتفاقية، قالت وزارة التربية والتعليم في بيان، إن توقيعها يأتي انطلاقا من مبدأ حق التعليم للجميع، والحق الإنساني والمسؤولية الاجتماعية والواجب الوطني، كما يتماشى مع توجهات المجتمع نحو الاهتمام والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمهم وتأهيلهم من أجل اندماجهم وضمان حقوقهم.

ووقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم، موسى محمد المقريف، وعن المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد، مديره، خالد امحمد النجار، بحضور مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة، مفتاح الدريجي، ومراقبي التربية والتعليم أبو سليم، عين زارة، وعضو المجلس البلد أبوسليم، إضافة إلى مديري مكاتب الفئات الخاصة بالمراقبات ورؤساء أقسام المركز ورؤساء أقسام إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة ومدير مكتب رياض الأطفال أبوسليم.