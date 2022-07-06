ممثلو 31 حزبا يحثون «الرئاسي» على الإيفاء بتعهداته للوصول إلى الانتخابات

حث ممثلون عن 31 حزب سياسي «المجلس الرئاسي على تحمل مسؤولياته ومهامه، ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، استجابة لنداءات الشعب»، معلنين رفضهم «التدخلات الدولية السلبية، ولأي آلية دولية في إدارة الموارد الليبية»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، مساء اليوم الأربعاء، إن رؤساء الأحزاب الحاضرين «ممثلين عن 31 حزباً سياسياً»، موضحا أن اللقاء تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن «ممثلي الأحزاب حثوا المجلس الرئاسي على تحمل مسؤولياته ومهامه، ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، استجابة لنداءات الشعب، رافضين التدخلات الدولية السلبية، ولأي آلية دولية في إدارة الموارد الليبية، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي».

المنفي يجدد دعمه لحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي

بدوره أكد المنفي للحاضرين، «على ضرورة احترام إرادة الشعب، وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مجدداً دعم المواطنين في ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي المنظم، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم» وفق المكتب الإعلامي.

– رئيس حزب التجمع الوطني: لم نفوض أحدا وطلبنا من «الرئاسي» أن يقدم ما لديه

– 31 حزبا يفوضون «الرئاسي» بتسلم زمام الأمور وإجراء الانتخابات نهاية العام

– 31 حزبا يطالبون بإجراء الانتخابات «في أسرع وقت».. ويرفضون «الإملاءات الدولية»

وعلمت «بوابة الوسط» من مصدر مقرب من المجلس الرئاسي، أمس الثلاثاء، أن 31 حزبا سياسيا فوضوا المجلس «بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورا»، إضافة إلى «تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام».

وقال المصدر نفسه إن رئيس المجلس محمد المنفي التقى ممثلين عن تلك الأحزاب صباح أمس الثلاثاء، دون أن يحدد أسماء المشاركين في الاجتماع أو الأحزاب التي يمثلونها.

لكن رئيس حزب التجمع الوطني، أسعد زهيو، قال في مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» الذي بثته قناة الوسط «WTV»، الليلة الماضية، إن الأحزاب التي اجتمعت برئيس المجلس الرئاسي «لم تفوض أحدًا، إنما طالبت المجلس الرئاسي بتقديم ما لديه، ومن ثم ستقول الأحزاب كلمتها».

31 حزبا يطالبون بإجراء الانتخابات في أسرع وقت

وقبل ذلك، أكد 31 حزبا سياسيا، في بيان مشترك، يوم السبت، ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت، معتبرة أن تجاهل هذه الإرادة أو الاستهانة بها بمثابة «خيانة وطنية وجريمة تاريخية لا تغتفر».

وجاء بيان الأحزاب الـ31، في ضوء مظاهرات عمت مدن ليبيا للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية، ورفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة، والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل.

وأكدت الأحزاب وقوفها مع جميع المواطنين بحقهم في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي المنظم والمتواصل وإعلان العصيان المدني حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الانتخابات واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية وتحقيق المستوى الكريم من الحياة اللائقة بهم.

لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب ممثلين عن 31 حزبا سياسيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب ممثلين عن 31 حزبا سياسيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)