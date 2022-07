العبدلي: منذ استلام إدارة الشركة تمكنا من إرجاع حوالي 3000 ميجاوات لمحطات كانت خارج الخدمة

ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي إنه تم زيارة محطة جنوب طرابلس ومتابعة أعمال العمرة الجسيمة التي تجرى للوحدة الخامسة والتي ستوفر للشبكة 100 ميجاوات.

العبدلي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن فريق من شركة سيمنس تمكن بالتعاون مع فرق الشركة من إعادة الوحدة السابعة بمحطة جنوب طرابلس التي كانت متوقفة منذ 3 أشهر بقدرة 45 ميجاوات.

ولفت إلى أنه تم إرجاع الوحدتين الأولى والثالثة بمحطة توليد الزهراء للعمل.

وبيّن أنه تم التمكن منذ استلام إدارة الشركة من إرجاع حوالي 3000 ميجاوات لمحطات كانت خارج الخدمة، لافتاً إلى أن الوحدة الأولى في محطة غرب طرابلس الاستعجالي ستدخل على الشبكة خلال يومين، وستتلوها باقي الوحدات في أغسطس القادم.

وأفاد أن الوحدة الأولى من محطة طبرق الاستعجالي ستدخل الأسبوع القادم للشبكة بقدرة 160 ميجاوات، وسيكون إجمالي القدرة المتحصل عليها من دخول الوحدتين الأولى والثانية لمحطة مصراتة الاستعجالية 260 ميجا قبل نهاية يوليو الحالي.

كما أضاف: “سيبلغ إجمالي ما سيتم إضافته على الشبكة من طاقة حتى نهاية الشهر الحالي حوالي 1200 ميجاوات. ننتظر إجراءات التعاقد على أربعة محطات جديدة لتوليد الكهرباء في مليته ودرنة وزلتين وجنوب طرابلس بقدرة إجمالية 4400 ميجاوات، وتمكنا من صيانة حوالي 2000 كيلو متر من خطوط النقل”.

وأكد على إمكانية إضافة 260 ميجاوات على الشبكة إذا تم إتمام أبراج نقل الطاقة من محطة أوباري الجاري العمل عليه حاليًا.

