الزادمة: ندين الاعتداء على مقر مجلس النواب

التقى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل اليوم الأربعاء بمكتبه نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق“ إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في كافة أنحاء البلاد، حيث عبر نائب رئيس مجلس الوزراء عن إدانته وأسفه للاعتداء على مقر مجلس النواب وأي أعمال تخريب تطال الممتلكات العامة والخاصة للدولة الليبية التي يجرمها القانون.

كما أكد رئيس ديوان مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة، محذرين من الانجرار خلف المجموعة المندسة من المخربين وأصحاب الأجندات المشبوهة التي تحاول نشر الفوضى والخراب والعبث بممتلكات الشعب الليبي.