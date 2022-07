المرعاش: الدبيبة يعتقد أن الإقرار بالفشل سيخفف عنه من الضغط

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يعتقد أن الإقرار بالفشل سيخفف عنه من الضغط.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أوضح أن الدبيبة عين مديرًا عامًا لشركة الكهرباء بدون أي مؤهل أو خبرة في مجال الكهرباء، ثم بعد أقل من أسبوعين، أعاد المدير السابق تحت ضغط أحد قادة الميليشيات، ما يعني أن الرجل مرتبك ولا يعرف ما يفعل في مسألة انقطاع الكهرباء التي تعد عصب الحياة للناس.

وبحسب المرعاش، فإنّ فشل الدبيبة في إدارة أزمة الكهرباء لا يحتاج لاعتراف منه، فقد سبق أن وعد بأنه سينهي هذه المشكلة من جذورها بعد 10 أشهر، الآن تجاوز 14 شهرًا، واتضح للجميع أن الرجل عاجز رغم صرفه موازنة وصلت إلى 114 مليارًا.

واعتبر المرعاش أنّ الدبيبة لن تنجح مناورته في تهدئة المظاهرات التي ستطيح بحكومته قبل أن يقود البلاد إلى الإفلاس والاقتراض من المؤسسات الدولية، وبذلك سيرهن مستقبل ليبيا لهذه المؤسسات المارقة والتي سوف تمتص كل مقدرات ليبيا من خلال خدمة الديون، وفق تقديره.

