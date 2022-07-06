الهيئة الطرابلسية لـ«المنفي»: نطالب بإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات في أقرب وقت

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «استمرار المجلس الرئاسي، في دفع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى التوافق وإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات الشعب الليبي» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي خلال لقائه، في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مع رئيس وأعضاء الهيئة الطرابلسية، اليوم الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي إن لقاء المنفي وأعضاء الهيئة الطرابلسية جاء لبحث عدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة الطرابلسية أكدوا خلال اللقاء، أهمية المصالحة الوطنية، للمحافظة على السلم الاجتماعي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن أعضاء الهيئة الطرابلسية أشادوا أيضا بجهود المجلس الرئاسي في هذه المرحلة، وطالبوا بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

وأشاد المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بجهود الهيئة الطرابلسية، في توحيد الصفوف ولم الشمل، ودعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.