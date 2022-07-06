نظم المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني ، بالعاصمة الليبية طرابلس ،محاضرة علمية بعنوان (الجامعات الليبية والدور المفقود )والتي ألقاها الدكتور المدني ادخيل استاذ شرف بقسم الفيزياء بجامعة طرابلس ورئيس جامعة طرابلس سابقا ،وذلك بحضور عدد من المختصين واساتذة الجامعات الليبية .. والتي تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات والندوات يقيمها المركز على مدار العام .

وقال الدكتور المدني في تصريح خص به البوابة .. أنا لدي تجربة كبيرة مع الجامعات الليبية ورأيت من الضروري معالجة السلبيات في الجامعات ومحاولة تصحيح مسارها بالشكل الذي يخدم المجتمع ،لأن حاليا مجتمعنا الليبي يعاني من عدة قضايا متنوعة أهمها مشكلة التعليم الذي هو اساس التغيير ،الجامعات يجب أن يكون لها دور أكبر لمعالجة قضايا المجتمع ،نحن لدينا مشاكل عدة منها مشاكل فب الطاقة والمناخ وشح المياه ،ومن خلال هذه المحاضرة طرحت عدة افكار تناقشنا فيها مع الأخوة الحضور ،حول ضرورة التعويل على الجامعات بصورة أكبر وبتشجيع من الدولة، العالم الان تغير أصبح يتعامل مع ماتملك من معرفة وليس مع ماتملك من مال .

اما الاستاذ محمد بوصاع قزة مدير ادارة الدراسات الاستراتيجة بالمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية، والذي قال بدأنا نعمل ونحظر لنظرة ليبيا 20-40 باستضافة اكاديميين واساتذة مختصين في كافة المجالات العلمية باقامة ندوات ومحاضرات وحلقات نقاش يتم نشر محتواها الكترونيا عبر مواقع الكترونية عدة ،بالإضافة إلى تنفيذ دورات مهنية حرفية متخصصة ،بتقنيات عالية وبخبرات دولية متميزة. ..

وأضاف أنه انطلاقا من دور المركز في وضع اساس متين للبحوث والدراسات الاستراتيجية والامنية ومساهمة منا في إيجاد اساس لدولة مستقرة وآمنة وكذلك الدفع وتشجيع التطور والابداع في مجال البحث العلمي ،وهو طموح نسعى إليه لتكون دولتنا أكثر قدرة على الاستجابة مع التطورات المستمرة ومن خلال هذه المحاضرات والندوات التي يقيمها المركز نطمح في خلق بيئة آمنة ومستقرة من خلال ما يقدمه المركز من بحوث ودراسات وتقارير ذات جودة عالية إلى مراكز اتخاذ القرار في الدولة الليبية التي تعتمد العلم والمعرفة .