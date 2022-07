الراجحي لـ صحيفة قطرية: حفتر يقود مشروعًا لتجنيس مصريين وهو خطر وكارثة على أهل شرق ليبيا وطبرق

ليبيا – قال المحلل السياسي عبد السلام الراجحي عضو جماعة الاخوان إن المظاهرات في طرابلس أمر معتاد أسبوعيًا؛ لكنها جديدة في طبرق (مقر مجلس النواب).

الراجحي رأى وفقًا لما نقله موقع “عربي21” القطري أن أهالي طبرق والشرق تحملوا سوء الخدمات والمعيشة، لأنهم كانوا يعتقدون أن عقيلة صالح وحفتر يقودون حربًا ضد الإرهابيين والغزو التركي، لكنهم اكتشفوا أنهم الآن شركاء في الحكومة الجديدة (حكومة فتحي باشاآغا).

وإدعى أن “خليفة حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يقود مشروعًا لتجنيس مصريين، وهو خطر وكارثة على أهل شرق ليبيا وطبرق على حد زعمه.

وأشار إلى أنه من أسباب الخروج مظاهرات أن أعضاء مجلس النواب وأسرهم يعيشون حياة الرفاهية والبذخ، في حين يعاني أهل الشرق وطبرق في حالة كارثية جراء انتشار الفقر وانعدام الخدمات.

