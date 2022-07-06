معلقًا على مبادرة سيف الإسلام.. الزايدي: هو المرشح الوحيد الذي طرح مبادرة تطالب بانسحاب كافة المترشحين

علق محامي سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي على المبادرة التي أطلقها سيف الإسلام، والتي نصت على إفساح المجال أمام شخصيات ووجوه جديدة يختارها الليبيون عبر انتخابات شفافة.

محامي سيف الإسلام القذافي أوضح في حديث صحفي: أن مبادرة القذافي تدعو لانسحاب كافة الشخصيات السياسية، وهدفها مصلحة ليبيا والشعب.

وأشار إلى أن مبادرة سيف الإسلام جاءت لإنقاذ المشهد، وهي مقدَّمة للشعب الليبي أولًا وهو صاحب القرار، متوقعًا قبول الشارع الليبي للمبادرة، بعدما سئم الأجسام الحالية وحالة العبث والبلطجة السياسية.

وبيّن أن المبادرة تتلخص في محورين، الأول: إجراء انتخابات رئاسية مباشرة دون إقصاء لأحد وجعل الناخب هو الفيصل. الثاني: إذا تعذرت الانتخابات بين المرشحين المعلنين فينسحب الجميع دون استثناء وبعد انسحاب المرشحين للرئاسة تُجرى الانتخابات بعيدًا عن شروط الترشح بشخصيات أخرى تكون توافقية شرط ألا يترشح أحد ممن سبق لهم الترشح.

ولفت إلى أنها نصت على إعادة النظر في شروط الترشح للرئاسة المقصود منه إبعاد شخصيات بعينها من الترشح، وهو يتنافى مع كل القوانين المحلية والدولية.

كما أضاف، شروط الترشح صدرت وقُبل مرشحون وطعون، وتفاعل معها القضاء الليبي، فلم إعادة الحديث عنها الآن والتحجج بها لعرقلة الانتخابات؟ لدينا شكوك في بعض الساسة المتنفذين في المشهد بأنهم يريدون إقصاء المرشح سيف القذافي بحجة عدم انطباق شروط الترشح، وهو يخالف المبدأ العام والدولي الذي يؤكد حق الشعب في تقرير مصيره.

وأكد على أنه ستُطرح المبادرة المقدمة من سيف الإسلام على جهات وقوى دولية، وقد بدأ التواصل بالفعل وإرسال نسخ من المبادرة.

واعتبر اتهامات رئيس البرلمان، عقيلة صالح لأتباع النظام السابق بأنهم وراء أعمال الشغب وحرق مقر مجلس النواب، غير صحيحة.

وشدد على أن الحراك الدائر الآن سببه تردي الحالة المعيشية، وهدفه إنهاء العبث السياسي والبلطجة الحاصلة مع كل متصدري المشهد العام.

وقال: إن شماعة “أنصار النظام السابق” لم تعد تنطلي على الشعب الآن كون الكل غاضب حالياً دون رفع لافتة تعبر عن توجه كل ليبي.

وأفاد أن سيف الإسلام يتابع التظاهرات الحالية عن كثب، ويؤيد كل المطالب بالحقوق، وأهمها حق الشعب في الانتخاب واختيار من يمثله، لكنه يرفض العنف وحرق مؤسسات الدولة.

الزايدي رأى في الختام أن مبادرة المرشح الرئاسي سيف الإسلام، تؤكد أن هدفه تحقيق السلام والاستقرار، وأنه لا يبحث عن مناصب، وهو المرشح الوحيد الذي طرح مبادرة تطالب بانسحاب كافة المرشحين.