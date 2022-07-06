الشيباني: من المستحيل التوافق على شخصية وطنية من بين الأطراف المتصارعة

رحب عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني بمبادرة المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بانسحاب عدد من المرشحين بالانتخابات الرئاسية.

وقال الشيباني في تدوينة عبر “فيسبوك” إنه يرى أن خيار تقدم مرشحين آخرين أكثر واقعية من اختيار شخصية وطنية يتم التوافق عليها بين الأطراف المتصارعة في الداخل والخارج، واعتبره من الصعوبة بمكان تصل إلى درجة الاستحالة.

وأضاف: “سيخرج علينا من يقول هذا عزل سياسي وإقصاء، ولكن أمام المصلحة العليا للوطن تتعطل الدساتير والقوانين والأعراف”.

وتابع الشيباني: “نشكر سيف على هذه الروح الوطنية والأثرة والمبادرة لإنقاذ الوطن”.

وأصدر سيف الإسلام القذافي أمس الثلاثاء بيانًا طرح فيه خيارين لحل الأزمة الليبية، الخيار الأوّل “تقوم جهة ما (محايدة) بوضع الترتيبات القانونية والإداريّة لتنفيذ انتخابات رئاسيّة وبرلمانية عاجلة غير إقصائيّة يشارك فيها الجميع وبدون إقصاء لأي أحد مهما كانت الاعتبارات والمبررات وترك القرار للشعب الليبي بدون وصي عليه وهذا الخيار الأمثل وإن كان بعيد الاحتمال في الظروف الحالية”، بحسب تعبير البيان.

والخيار الثاني فنصّه: “باعتبار أن الخلاف على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والكل يريد أن توضع شروط بعينها لإقصاء أشخاص محددين بعينهم، فنحن نقترح أن تقوم هذه الشخصيات بالانسحاب من العمليّة الانتخابية بشكل جماعي وبدون استثناء وإجراء انتخابات رئاسيّة بدونهم لإنقاذ البلاد كمحاولة أخيرة لحل سلمي للوضع المتأزم وبدون إراقة للدماء، إذا لم يحصل هذا ستستمر هذه المهزلة وهذه المأساة التي تمر بها بلادنا واستمرار مسيرة الدموع والدماء والتي لابد أن يوضع لها حد “، وفق نص البيان.