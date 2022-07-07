بوفايد: الرئاسي يراهن على التوافق لكن المسألة صعبة.. والأجسام الحالية توافقية وغير منتخبه

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد على أن الضرورة تحتم على المجلس الرئاسي تقديم الإعلان عن المبادرة دون تفاصيل حاليًا، لأن المسالة ليست سهلة، مشيرًا إلى أن الوضع الليبي معقد وهناك من يشكك في شرعية الأمر لكن عرفيًا وسياسيًا وديبلوماسيًا سليم، والأجسام الحالية الموجودة توافقية ولا يوجد جسم منتخب.

بوفايد قال خلال مداخلة تلفزيونية: إن المجلس الرئاسي يمارس السلطة السياسية العليا في البلد وتحتم عليه مسؤوليات حتى لو لم تكون منصوص عليها في خارطة جنيف فالمهام السيادية مناطة بالرئاسي.

وأضاف: “أشعر أن الأمر يخرج على خطوات ومحاولة جمع كلمة معظم الليبين، حول الخارطة ونحن نأمل خير وعندما نعرف التفاصيل ربما ستكون لنا بعض التحفظات والاعتراضات، ربما السبب الذي لم يجعل الرئاسي يفصح عن كل تفاصيل الخطة لأن المسألة على الأرض معقدة بشكل غريب وهناك تناقضات بشكل كبير”.

وبيّن أن المجلس الرئاسي يراهن على التوافق لكن المسألة صعبة جدًا، معتبرًا أن أبرز أحكام الخطة تكلم عن وحدة ليبيا وإنهاء الاحتراب والاقتتال.

كما تابع قائلًا: “أشعر ان لهذه المبادرة ما قبلها وما بعدها، هناك خطوات ربما عملية أرى أنها يجب أن تتخذ قبل الوصول لمفهوم القاعدة الدستورية، ومن أهمها معالجة المرتزقة، في اتفاق جنيف مدتهم 90 يومًا ولم يغادروا وهم رأس الشر في الانقسام الحاصل”.

ونوّه إلى أن المسألة الآن تختلف عن الحوارات بين مجلسي الدولة والنواب والتوافق والتقارب بل هناك حل وخياراخير ووحيد، مضيفًا: “لا أعترض على الاستفتاء على مشروع الدستور ودستور الـ 51 في آن واحد، لكن هذا غير وارد! الآن أمام المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لا يوجد حل إلا عن طريق الرئاسي، ولا يوجد حكاية أن تقبل أو تعترض، الكل سيقبل طوعًا أو كرهًا والمحيط الإقليمي لن يناور لأن هذا آخر خيار لأمن واستقرار ليبيا”.

وأفاد أن اتصال محمد المنفي بالرئيس المصري هو نوع من الترتيب لهذا الأمر والمحيط الإقليمي لن يعترض ويقف أمام المشروع، وسيكون مدعومًا من المجتمع الدولي لأنه يتعلق بأمن واستقرار ليبيا فلا يوجد حل آخر.

كما استطرد: “توجد أطراف دولية دورها سلبي متردد ولكن أعتقد أن المجتمع الدولي سيقف بقوة وراء المجلس الرئاسي وسيدعم هذه الخطوات، إن كنا نريد انتخابات ذات جدوى لا بد من إنهاء المرتزقة وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الليبي، القول إن الدعم الخارجي بسبب المصالح ونظرية المؤامرة هذا غير سليم، المجتمع الدولي مصلحته الرئيسية في ليبيا هو امنها واستقرارها، الجانب الأمني هو أهم مصلحة للمجتمع الدولي في ليبيا ويفترض حتى المحيط الإقليمي حتى لو كانت هناك بعض الأطماع”.

وشدد على ضرورة قبول مجلسي الدولة والنواب أما المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز فالقضية لا تخصها فمهتها إدارة الحوار وتقريب وجهات النظر ودعم التحول الديموقراطي.

وفي الختام قال: “تسربت معلومات أن الرئاسي سيعين اللافي كرئيس حكومة ورفضتها ستيفاني وهذه مجرد إشاعة. ستيفاني عندما أعلنت بطريقة ديبلوماسية عن فشل الحوار الأخير في القاهرة قالت سأقترح البديل على الأمين العام والبديل عن طريق المجلس الرئاسي لأنه هذا البديل الحقيقي المنطقي وممارسة السيادة على الارض من جسم محايد، ستيفاني مستحيل أن ترفض المبادرة”.