الدبيبة يسلم جنزور صكا لتعويض أضرار الاشتباكات بين «الداخلية والدفاع» بحكومته

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تسليم عميد بلدية جنزور السيد “فرج اعبان” صكاً بالقيمة المحددة لتعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها بلدية جنزور بين مجموعات مسلحة تتبع وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوحدة المؤقتة يوم السبت الموافق 14/05/2022.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن تسليم الصك المحدد لبليدة جنزور جاء تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة التي تقضي بحصر الأضرار الناتجة عن الأحداث التي شهدتها بلدية جنزور يوم السبت الموافق 14/05/2022م والتي طالت عدد من الممتلكات العامة والخاصة بالأحياء السكنية والإدارية بالبلدية وتقدير التعويضات المناسبة.

وأضافت أن قرار الدبيبة جاء برقم (488) لسنة 2022م لتخصيص مبلغ مالي لتعويض تلك الأضرار، مشيرة إلى أن وزارة الحكم المحلي قامت اليوم الأربعاء بتسليم عميد بلدية جنزور السيد “فرج اعبان” صكاً بالقيمة المحددة على أن تباشر البلدية تسليم المتضررين الصكوك حسب ما اعتمدته لجنة حصر وتقدير الأضرار.

وفي الرابع عشر من مايو الماضي اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات مسلحة تتبع وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوحدة المؤقتة تواصلت خلال ساعات من الليل وامتدت إلى ما بعد فجر اليوم الأحد في جنزور.