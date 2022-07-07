اتحاد المغرب العربي: تردي الوضع في ليبيا يبعث على القلق الشديد

اعتبر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، أن تردى الوضع في الآونة الأخيرة في ليبيا التي – ترأس الاتحاد المغاربي منذ 2007 – يبعث على القلق الشديد.

وقال البكوش في بيان أمس الأربعاء إنه كلما ساد الشعور بالقرب من الحل في ليبيا، جدت أحداث تعود بالوضع إلى الوراء، سياسيا وأمنيا واجتماعيا، وكأنما ثمة أطراف من الداخل والخارج لا تريد الحل وتعمل على إجهاضه.

وأكد أن الأحداث الخطيرة الجارية في ليبيا، تزيدنا اقتناعا بجدوى المبادرة التي قمنا بها يوم 27 يونيو 2022، بمراسلة الدول المغاربية الخمس من أجل عقد خلوة مغاربية تناقش حلا سياسيا للمعضلة الليبية، بإشراف مغاربي صرف لما لهذه الأزمة من عواقب وخيمة على الشعب الليبي والشعوب المغاربية بأكملها.

وعبر البيان عن الأمل في أن يكون الحل السياسي متوجا بتنظيم انتخابات شفافة توحد الشعب الليبي وسلطته السياسية والأمنية، بإشراف وضمان مغاربيين يفرضه التاريخُ والموروثُ الثقافي المشتركان.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الأمانة العامة للاتحاد المغاربي على أتم الاستعداد لإنجاح هذه المبادرة التي نأمل أن تُعجل الدول المغاربية بتفعيل مقترحنا في شأنها حقنا للدماء واستبعادا لشبح مزيد تعميق الأزمات وانسداد الآفاق.