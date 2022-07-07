القبض على قاتل عمه وزوجته وابنتهما في غريان

أفادت مديرية أمن غريان بأن مكتب التحقيقات بقسم البحث الجنائي غريان قد باشر إجراءات التحقيق في واقعة القتل التي حدثت مساء أمس الأربعاء بمنطقة أولاد بن يعقوب بمدينة غريان.

وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، وانتقل مكتب التحقيقات إلى مسرح الجريمة رفقة النيابة العامة، ودوريات شرطة النجدة بالمنطقة التي طوقت منطقة الجريمة.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني بمديرية غريان بأنه قد تم ضبط الجاني ويدعى (س . ص . ح) باعتباره المتهم في قتل المجني عليهم وهم (عمه وزوجته وابنة عمه).

وأشار المكتب إلى أن التحقيقات مع المتهم لا زالت مستمرة وستحال كامل إجراءات التحقيق والمتهم الموقوف إلى النيابة العامة فور استكمال الإجراءات.