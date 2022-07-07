غياب المساءلة بليبيا يشجع على العنف.. تحذير أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

حذر مركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية، في بيان شفهي اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من أن غياب المساءلة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من العنف وعرقلة الجهود الرامية لتحقيق سلام مستدام لا سيما في ظل تصاعد الانتهاكات والتطورات في ليبيا مؤخرًا.

جاء ذلك ردًا على مقترح قرار أمام الأمم المتحدة، صاغته ليبيا، لا يسمح بمواصلة عمل بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن الجرائم المرتكبة في البلاد إلا “لفترة نهائية واحدة غير قابلة للتمديد مدتها 9 أشهر”.

واعتبر المركز أن هذا القرار سيكون بمثابة إعلان من الأمم المتحدة بأن جهودها لضمان المساءلة عن الانتهاكات في ليبيا ستنتهي قريبًا، بغض النظر عن كمية الفظائع المرتكبة في الأشهر المقبلة.