بن صالح: النماذج المتخلفة وغير المتحضرة أصبحت أغلبية في ليبيا

زعم سليمان بن صالح، المحلل العسكري في قنوات الإخوان، أن التخلف الاجتماعي أصبح سمة منتشرة بين سلوكيات الليبيين، معتبرًا أن ذلك دليلًا على التخلف السياسي.

وقال بن صالح، عبر حسابه على “فيسبوك” مبينًا بعض نماذج التخلف الاجتماعي؛ “يتلمس في الخبزة بإيده التي تنز عرق، ويشرب قهوته ويرمي الكأس في الشارع، وينظف خشمه ويرمي ورقة الكلينكس من شباك السيارة، ويوقف في السيمافرو لما يلقى الطريق مسكرة قدامه وأول ما ترمش اللمبة الخضراء يحط إيده على الكلاكس ولا يرفعه حتى يخلي عمود السيمافرو وراه”. وفقًا لوصفه.

وتابع مستعرضًا مزيدًا من تلك النماذج؛ “ومركب صغاره معاه ومخليهم مطلعين روسهم من شباك السيارة، وفي الجنازة يسيب الطابور ويجي يداعك القدام، ويدرس سيارته في الشارع مشقعبة، ويأكل ويشرب على شط البحر وينوض يروح ويخلي وراه ملي برويطة كناسة، ولا يعرف يطلق السلام ولا يعرف يرده”. بحسب كلامه.

وعقب “بن صالح”، أن هذه النماذج “بصراحة أصبحوا أغلبية، حتى الجيل الجديد الذي من المفترض أن يكون جيل متحضر؛ فيه عدد كبير منهم لا يعرف من الحضارة غير الحلاقة ولبس المشرّك وموديل التلفون”. وفقًا لقوله.

وختم موضحًا “بصدق أقول أن التخلف الاجتماعي راهو دليل على التخلف السياسي، والمتخلف لا تنتظر منه مشاركة فاعلة في حل أزمات الوطن أو المشاركة في بنائه”، على حد قوله.