أجواء طقس معتدلة طيلة أيام العيد

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توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث اعتدال في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم غد الجمعة وطيلة أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكر المركز، في نشرته اليوم الخميس، أنه لا تغير يذكر في حالة الطقس، حيث تبقى الأجواء صيفية هذا اليوم على أغلب

المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على المناطق الساحلية ما بين (30 – 34) مئوية، بينما تسجل ارتفاعا طفيفا على المناطق الغربية، خاصة مناطق الدواخل، حيث تتراوح على هذه المناطق ما بين (38 – 42) مئوية .

وتوقع المركز، أنه بداية من يوم الجمعة ستؤثر كتلة هوائية معتدلة على أغلب مناطق الشمال، وستجعل الأجواء أكثر اعتدالا حيث تسجل درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا يكون ملحوظا، من يوم السبت، ويمتد تأثير الكتلة المعتدلة ليشمل يوم الأحد أغلب مناطق الوسط، وبعض مناطق الجنوب، ويستمر تأثيرها طيلة أيام العيد.