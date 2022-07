ليبيا – اعتبر الحبيب الأمين القيادي في مدينة مصراتة الموالي لتركيا أن التظاهرات والعصيان المدني هي أسرع موصل لرسائل الشعب العاجلة، وهي وحدها من تغير حتى مفردات السياسة ومفاهيمها وتفرض لغة خطاب واستماع جديدة.

الأمين قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “انظروا اهتزت مجالس المرتعشين وكيف تكيفت البعثة والمستشارة مع الواقع الجديد”.

