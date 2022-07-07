الإنتربول يطارد 5 ليبيين متهمين باختلاس 700 مليون دولار من مؤسسة الاستثمار

أصدرت منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» نشرات حمراء بحق 5 ليبيين على خلفية وقائع اختلاس في عقد للمؤسسة الليبية للاستثمار بمبلغ 700 مليون دولار مع شركة بلادين الدولية لإدارة الاستثمار عام 2007.

جاء إصدار الإنتربول لهذه النشرات الحماء، بناء على طلب من النائب العام الليبي، الصديق الصور.

وقال بيان: “إن البطاقات الحمراء صدرت بحق المتهم الأول مصطفى محمد زرتي، النائب الأسبق للمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، والثاني حاتم عبد الفتاح الغرياني، مدير الإدارة المالية الأسبق بالشركة الليبية للاستثمار”.

وأضاف “كما صدرت النشرات بحق المتهم الثالث محمد شكري محمد غانم، نجل أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس وزراء) شكري غانم والرابع إسماعيل النفاتي بوظهير، صهر شكري غانم، والخامس رجل الأعمال ووكيل شركة مرسيدس في ليبيا محمد عبدالله عقيل.

يشار إلى أن شركة بلادين كانت تقوم باستثمار الأموال الليبية نيابة عن المؤسسة الليبية للاستثمار، وقد أثبتت تحقيقات القضية أن الأموال الليبية كانت تتجه مباشرة عبر المؤسسة الليبية للاستثمار إلى شركات تابعة للمتهمين الـ5 دون الإفصاح عن قيمتها.