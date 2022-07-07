«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من طرابلس إلى سرت

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من طرابلس إلى سرت؛ لاحتمال ظهور شبورة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، تكون شمالية إلى شمالية غربية مساءً، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل من طرابلس إلى سرت؛ لاحتمالية ظهور شبورة.