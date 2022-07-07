بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 07 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 07 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل ومستقر على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: ظهور بعض السحب من حين لأخر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ على المناطق الساحلية, ومابين (31-35)مْ على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر, ومابين (32-35) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41) مْ، وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:17)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:06).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي