النعّاس: «قيس سعيّد» أدخل شباب تونس في عالم خيالي

زعم محمد النعاس، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أدخل شباب تونس في عالم خيالي، على حد قوله.

وقال النعاس، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من المفارقات العجيبة؛ قيس سعيد يرفع شعار «جمهورية تونس الجديدة» وهو رجل أكاديمي لم يمارس السياسة ولا خبرة له في إدارة الشأن العام وخزينة بلاده أفلست أو تكاد وقبله، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وهو جنرال عسكري لا علاقة ولا خبرة له بالسياسة، قيام «جمهورية مصر الجديدة» وخلال حكمه ارتفع دين مصر الخارجي من 40 إلى 160 مليار دولار”، بحسب زعمه.

وأضاف “قيس سعيد، جاء عن طريق انتخابات حرة تحمست له فيها طبقة الشباب أملا في مستقبل أفضل، فإذا به يدخلهم في عالم خيالي خطابي إنشائي سماه جمهورية تونس الجديدة وليس في جيبه فلس واحد”، وفقا لادعائه.

وتابع “من الذي يقف وراء هاتين الظاهرتين؟ هل هو تخلف الأمة، أم كيد الغرب الذي ما زال يرى الإسلام غولا لا بد من توجيه الضربات الاستباقية له حتى لا يعود من جديد؟”، على حسب حديثه.