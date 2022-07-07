البكوش: ثمة أطراف من الداخل والخارج لا تريد الحل في ليبيا

رأى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي “الطيب البكوش” أن تردى الوضع في الآونة الأخيرة في ليبيا التي – ترأس الاتحاد المغاربي منذ 2007 – يبعث على القلق الشديد.

وقال ” البكوش ” في بيان صدر أمس الأربعاء، إنه “كلما ساد الشعور بالقرب من الحل في ليبيا، جدت أحداث تعود بالوضع إلى الوراء، سياسيا وأمنيا واجتماعيا، وكأنما ثمة أطراف من الداخل والخارج لا تريد الحل وتعمل على إجهاضه”.

وأضاف إن “الأحداث الخطيرة الجارية في ليبيا، تزيدنا اقتناعا بجدوى المبادرة التي قمنا بها يوم 27 يونيو 2022، بمراسلة الدول المغاربية الخمس من أجل عقد خلوة مغاربية تناقش حلا سياسيا للمعضلة الليبية، بإشراف مغاربي صرف لما لهذه الأزمة من عواقب وخيمة على الشعب الليبي والشعوب المغاربية بأكملها”.