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إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين مرزق

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أرسلت القوات المسلحة وحدات عسكرية تابعة للكتيبة 634 لتأمين مرزق استعدادا لتنفيذ الترتيبات الأمنية لتأمين المدينة مرزق.

وذكر مكتب العلاقات بالكتيبة 634 مشاة أن هذه الإجراءات الأمنية المشددة وغير المسبوقة تأتي تمهيدا لتأمين المدينة، ولمنع حدوث أي خروقات أمنية.

 وأشار المكتب، إلى أن القوة المكلفة ستعمل على تفتيش معظم الداخلين والخارجين من المدينة عبر البوابات الأمنية.

وأكد، أنه سيتم تعزيز الأمن لمنع حدوث تصرفات غير قانونية، بما في ذلك أعمال الإرهاب.

وكان، آمر قوة عمليات الجنوب بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء المبروك سحبان، أعلن في 23 يونيو الماضي، بداية عودة مهجري منطقة مرزق إلى ديارهم مطمئنين آمنين بين جيرانهم. ووجه سحبان الشكر والثناء لحكماء وأعيان وشيوخ مرزق على جهدهم الكبير في هذا العمل.

وأكد سحبان، على أن القوات المسلحة قائمة بواجبها على أكمل وجه في مرزق، كما أكد عمل جميع الأجهزة الأمنية.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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