الحاجي: مبادرة المجلس الرئاسي صعبة التحقيق لأن ذلك سيجعله طرفًا في الأزمة الحالية

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي إسلام الحاجي أن مبادرة المجلس الرئاسي صعبة التحقيق لأن ذلك سيجعله طرفًا في الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن مهمة المجلس الرئاسي الأساسية التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي بجنيف هي إنجاز المصالحة الوطنية.

الحاجي أكد في تصريح لصحيفة “الاتحاد” وجود أطراف سياسية لها ظهير عسكري مسلح، وبالتالي هذا يصعب فكرة التوافق التام، مشيرًا إلى أن الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قديمة وعميقة ويصعب حلها.

ودعا إلى ضرورة ممارسة ضغط دولي على الأطراف المحلية لحل الأزمة والدفع نحو إجراء الانتخابات.

