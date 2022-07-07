رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء

طبرق 07 يوليو 2022 (وال) _ صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي (عبدالله بليحق) أن رئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري الفضيل ” التقى بمكتبه، نائب رئيس مجلس الوزراء ” سالم الزادمة “.

وتناول اللقاء الذي عقد الأربعاء، تطورات الأوضاع في كافة أنحاء البلاد، حيث عبر نائب رئيس مجلس الوزراء عن إدانته وأسفه للاعتداء على مقر مجلس النواب، وأي أعمال تخريب تطال الممتلكات العامة والخاصة للدولة الليبية التي يجرمها القانون .

بدوره، أكد رئيس ديوان مجلس النواب و نائب رئيس مجلس الوزراء على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة، محذرين من الإنجرار خلف المجموعة المندسة من المخربين وأصحاب الأجندات المشبوهة التي تحاول نشر الفوضى والخراب والعبث بممتلكات الشعب الليبي. (وال _ طبرق) إ م

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