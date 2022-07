الصور يناقش مع الجابري تنفيذ الأوامر الصادرة لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون

ليبيا – إجتمـع النائب العام المستشار الصديق الصور مـع معاون أمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق المقدم علي الجابري.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية مناقشة تنفيذ الأوامر الصادرة من مكتب النائب العام لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، وتنفيذ سلطة مأمور الضبط القضائي بالتـعاون بين القوة والنيابات العامة بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطن.

بدوره،أثنى الصور على الجهود التي تبذلهـا القوة، مشيداً بدورهم في القضاء على الجريمة في كافة مناطق ليبيا.

