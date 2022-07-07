الارصاد توضح تفاصيل الكتلة الهوائية القادمة والمناطق المتأثرة بها

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 07/ 07 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهدلا تغير يذكر في حالة الطقس حيث تبقى الاجواء صيفية هذا اليوم على اغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على المناطق الساحلية مابين 30-34مْ بينما تسجل ارتفاع طفيف على المناطق الغربية، “خاصة مناطق الدواخل”، حيث تتراوح على هذه المناطق ما بين 38 – 42 مْ.

وبداية من يوم الجمعة ستؤثر كتلة هوائية معتدلة على اغلب مناطق الشمال ستجعل الاجواء اكثر اعتدالاً حيث تسجل درجات الحرارة انخفاض تدريجي يكون ملحوظ من يوم السبت، ويمتد تأثير الكتلة المعتدلة ليشمل يوم الاحد اغلب مناطق الوسط وبعض مناطق الجنوب، ويستمر تأثيرها طيلة أيام العيد.

وفي تقرير سابق اشارت الارصاد الجوية إلى ان درجات الحرارة اكثر ارتفاعا اليوم الخميس خاصة على الدواخل من المنطقة الغربية ولاتغير ملحوظ على المناطق الشرقية وتستمر الحرارة مرتفعة على الجنوب.

والله اعــــــــــــــــلم.